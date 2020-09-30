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Haberler Ekonomi Pamuk tarlasında süs balığı yetiştiriyor

Pamuk tarlasında süs balığı yetiştiriyor

Pamuk tarlasında süs balığı yetiştiriyor
Giriş Tarihi: 30.9.2020

HATAY'DA bir girişimci, bereketli Amik Ovası'nda kurduğu üretim çiftliğinde pamuk tarlalarının arasındaki havuzlarda yetiştirdiği süs balıklarını yurdun dört bir yanına gönderiyor. Süs balığı üreticisi Galip Biçer, "Pazar sıkıntım yok, ihracata yönelik hedeflerim var fakat şu anda iç piyasaya ancak yetişebiliyoruz" dedi. Yetiştirilen balıkların tanesini 1,5 ila 25 liradan iç piyasaya pazarlayan Biçer, iç piyasadaki süs balığı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

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