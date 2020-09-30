Ürettiği makineyle dünyaya açılacak

Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmanın Yöneticisi Volkan Polat, şirketin 1978 yılında babası İbrahim Polat tarafından kurulduğunu, uzun yıllar tarım makineleri ve endüstri alanında hizmet verdiklerini söyledi. Son dönemde farklı alanlara da yönelmeye başladıklarını aktaran Polat, bitkilerdeki yağın özünü koruyacak makine geliştirmek için kolları sıvadıklarını anlattı.

YAKINDA SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Bu alandaki yurt dışı örneklerini de incelediklerini aktaran Polat, yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalar sonunda tıbbi-aromatik bitkilerden kaliteli yağ elde etmek için karbondioksit ve basınçla çalışan "süperkritik ekstraksiyon" adını verdikleri makine ürettiklerini kaydetti. Volkan Polat, makineden geçen bitkinin aynı zamanda kalıntı da bırakmadığını ifade etti. Kısa sürede seri üretime geçeceklerini hatırlatan Polat, "Bu tür bitkiler standart makinelerde çok fazla sıcaklık ve farklı süreçlere maruz kaldığı için istenilen yağ kalitesi yakalanamıyor. Bizim burada yapmış olduğumuz uygulamayla bitkilerdeki yağ, karbondioksit ve basınçla alarak daha kaliteli bir şekilde servis ediliyor. Böylece tıbbi ve aromatik bitki yağında, birinci sınıf kaliteye ulaşmış oluyoruz" dedi.



TEST AŞAMASI GEÇİLDİ

GELİŞTİRDİKLERİ makinenin test aşamasını geçtiğini aktaran Polat, bu konuda hazırladıkları projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan finansal destek almaya hak kazandığını anımsattı. Türk ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Polat, "Firma olarak bu proje için 117 milyon liralık bir yatırım yaptık. Geliştirdiğimiz makineyle bu alanda dünyada söz sahibi olacağımızı düşünüyorum. Çünkü ülkemizde bu anlamda büyük bir potansiyel var ve işlediğimiz ürünler dünya pazarında boy gösterecek" dedi.