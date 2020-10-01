Atık yönetmeliğinde düzenleme yapılmalı

Biyogaz Yatırımları Geliştirme Derneği (BİYOGAZDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Denizsel, tarımsal verimliliğin artması için organik gübre üretimin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Üretilen gübrelerin Tarım Bakanlığı'nın onayından geçmesinin sahte üreticilerin önünü keseceğini belirten Denizsel, organik atık yönetmeliğinde düzenleme yapılmasını istedi. Ege Bölgesi'nde, organik atıklardan gübre, elektrik ve ısı üretiminin yapıldığı 35 adet biyogaz tesisi bulunuyor. Ege, bu üretim kapasitesiyle bir yandan ülkenin elektrik ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor, diğer yandan da üretilen fermente organik gübreyle tarım topraklarının verimliliğini artırıyor. Sektörle ilgili gelişmeleri Yeni Asır'a anlatan Denizsel, derneklerinin 10 yıl önce kurulduğunu anımsatarak, "O günlerde Türkiye'de kurulmuş bir biyogaz tesisi yoktu. Yatırımcı da olmadığı için bu derneği kurduk. Çeşitli kalkınma ajanslarına ve sanayi odalarına biyogazın önemini anlattık ve bir alt yapı oluşturduk. 2010 yılında yenilenebilir enerji kanunu çıkınca fiyatlar istenen seviyeye geldi. 10 sene alım garantisi gelince Türkiye hızlı atılım yaptı. Bu atılıma biz de katkıda bulunduk" dedi.

VERİMİ DÜŞÜRÜYOR

Tarımda kullanılan kimyevi gübrenin verimi düşürdüğünü ve birçok zararları olduğunu anlatan Denizsel, "Tarımda fermente organik gübre kullanılması lazım. Yılda 6 milyon ton kimyevi gübre kullanıyoruz. Halbuki fermente edilmiş organik gübre kullanılsa verim çok yükselir. Şu anda tesislerde 200 bin ton gübre üretiyoruz. Bu kapasiteyi artırmak için devlet desteği gerekiyor. Nasıl bir ilaç Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıyorsa gübreye de devletin onay vermesi lazım. Çünkü piyasada çok miktarda sahte gübre var. Çocuklarımıza daha temiz bir hava bırakmak için atık yönetimini çok iyi yapmamız gerek" diye konuştu.



EGE SAHİP ÇIKMALI

SADECE organik atıklardan elde edilen biyogaz konusunda çok yanlış bilgiler olduğunu belirten Denizsel, şunları söyledi: "İnek ve tavukların organik atıklarını, lokanta ve yemek fabrikalarının, mezbaha ve seraların organik atıklarını topluyoruz. Ürettiğimiz elektriği ulusal şebeke alıyor. Geri kalanı organik fermente gübre oluyor. Burhaniye, Kuyucak ve Tire'ye de biyogaz tesisi kurulacak, Ege'de potansiyel büyük. Egeliler atığına daha çok sahip çıkmalı."



PANDEMİ ETKİLEMEDİ

PANDEMİDE birçok tesis ve işletme faaliyetini durdururken biyogaz tesislerinin sürekli çalıştığını belirten Denizsel, "Sürekli atık geliyor. Hiçbir şekilde hammadde sıkıntısı çekmedik. İthalat da yapmıyoruz. Kendi hammaddemizle elektrik ve gübre üretiyoruz. Sektörün gelişmesi için atık yönetmeliği gerekli. Pil ve lastik atıkları için bile yönetmelik var ama organik atıklarla ilgili yeterli bir düzenleme yok" ifadelerini kullandı.

Tolga TEKİN