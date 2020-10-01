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Haberler Ekonomi ‘Bakım sigortası reformu’ geliyor

‘Bakım sigortası reformu’ geliyor

‘Bakım sigortası reformu’ geliyor
Giriş Tarihi: 1.10.2020

HÜKÜMET, sosyal güvenlikte "bakım sigortası" reformu için düğmeye bastı. Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı kişilere yönelik hizmetlerin kapsamı da genişliyor. Yeni Ekonomi Programı'na göre "bakım ekonomisi altyapısı güçlendirilerek 2023 yılına kadar uzun dönemli bakım sigortasına ilişkin aktüeryal model oluşturulacak. Japonya, Almanya'da olduğu gibi bakıma ihtiyacı olan kişilere bu sigorta kapsamında tekerlekli sandalyeden evindeki tamir giderlerine kadar birçok başlıkta maddi destek sağlanacak. Aile ve Çalışma Bakanlığınca yaşlı bireylerin tıbbi bakım ihtiyacının tespiti, tanı, tedavi ve izleme hizmetlerinin etkin işletilmesini sağlamak amacıyla Yaşlı İzlem Projesi hayata geçirilecek. Bakım sigortasından fiziksel, zihinsel ya da ruhsal rahatsızlığı olanlar, engeli bulunanlar, günlük işlerini yaparken yardıma muhtaç olanlar yararlanabilecek. Vücut bakımı, beslenme, hareket engeli, ev işlerinin idaresi gibi durumlarda yardıma muhtaç olan kişilere bakım yapılacak.

HAZAL ATEŞ

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