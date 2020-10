Ekonomimiz hızlı yükselişte

ATM Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Soysal, "Ekonomimiz her geçen ay daha iyi olma yolunda ilerliyor. Türkiye'yi 2023'e götürecek Yeni Ekonomi Programı'nda ortaya konulan hedefler vatandaşların geleceğe yönelik güvenlerini artıracak. Ülkemiz küresel bir cazibe merkezi haline gelecektir" dedi. Soysal, ekonominin yeni dönemine ilişkin soruları yanıtladı:



Yeni Ekonomi Programı'nın yatırımcılar ve işadamları için önemi nedir? Sanayi kesiminin, piyasaların önlerini görebilmeleri büyük önem taşıyor. İş dünyası bu sayede güvenle işlerine yöneliyor. Bunun sağlanmış olması çok yararlı. Şu an en önemli konumuz önümüzdeki bir yılı görebilmemiz. Ekonomiye güven her geçen ay yükseliyor. Pandemide belirsizlik ortamına rağmen her kesimin kendi içinde düzen oluşturması, kuralları netleştirmesi yararlı oldu.



BEKLENTİLER GÜÇLENİYOR

Türkiye'nin bölgedeki politika ve stratejileri de öne çıkmış durumda Türkiye, Ege ve Akdeniz'de güçlü duruşuyla haklı davasını savunuyor. Bu konuda politikalarımız, stratejimiz netleşmiş durumda.



Sektörler bazında ekonomide genel durumu nasıl değerlendiriyor sunuz? Piyasalarda belirsizlikler her geçen gün azalıyor. Geleceğe yönelik beklentiler netleşip güçleniyor. Piyasalarda, reel sektörde herkes işinin başına döndü. Sıkıntılı süreç kısa sürede atlatılarak hızlı bir şekilde yeni döneme geçildi. Bunlar son derece önemli. Otomotiv sektöründe iyiye gidiş var, inşaat sektöründe stoklar normalleşme yoluna girdi. Şirketler yeni gayrimenkul projelerini başlatıyor. Tekstil ve gıdada da tablo olumlu. e - ticarette yaşanan hızlı büyüme dikkat çekici düzeyde. Yakalanan ivme ekonomiyi güçlendirecek.



CESUR DAVRANACAKLAR

2023 hedefleri kapsamında piyasaları neler bekliyor? Türkiye ekonomisi hızla iyiye gidiyor. Borsa'daki şirketler bu zorlu süreçte iyi karlar açıklıyorlar. Yükselen bir piyasa var. Önümüzdeki bir yılı daha net gören yatırımcılar yeni kararlar almakta daha cesur davranacaklardır. Reel kesimde de çok hızlı iyiye dönüş görülüyor. Yeni Ekonomi Programı 2023 yolunda milli ekonomimizi bir üst lige çıkaracaktır.

Şenol KANTÜRK