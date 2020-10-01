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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul mesajı

'tan mesajı

Son dakika... , “'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul mesajı

01.10.2020, 14:26 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,14:26

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Borsa İstanbul'daki yeni pazar yapısı düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." ifadelerini kullandı.

DAHA SADE VE YATIRIMCILAR AÇISINDAN ÖNGÖRÜLEBİLİR

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." ifadelerini kullandı.

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