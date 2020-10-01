Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda staj yapan 28 farklı üniversiteden gelen gençler stajlarını başarı ile tamamladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Staj seferberliği kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza staj için 28 farklı üniversiteden gelen genç arkadaşlarımızın stajlarının son gününde sertifikalarını takdim ettik. Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler!" ifadelerini kullandı.