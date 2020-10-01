Koçarlı Belediyesi, Halk Ekmek için 2 yeni araç aldı

KOÇARLI Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ürettikleri halk ekmeği vatandaşlara daha hızlı ve taze ulaştırabilmek için iki yeni minibüsü belediye bünyesine kazandırdı. Böylece Aydın'ın Koçarlı Belediyesi envanterindeki araç sayısı 19'a çıktı. Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, "Hizmet kalitemizi artırmak için çalışıyoruz. Koçarlı Menderes Halk Ekmek tesisinde günde 4 bin ekmeği vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Hijyen koşullarına uygun üretilen ekmekler yeni araçlarımızla daha seri şekilde ulaştırılacak" dedi.

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