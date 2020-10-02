1 milyon taşeron için yeni dönem

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle kadroya alınan 1 milyon taşeron çalışan için yeni dönem başladı. Belediyelerde Temmuz ayında başlayan sendika değişimi kamu kurumlarında 1 Kasım'da gerçekleşecek. Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dâhil olma hakkı elde edecek. Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasıyla hem gelirleri artacak hem de özlük hakları iyileşecek.

İLK KEZ KATILACAKLAR

Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin son aşaması olan, kamu kurumlarındaki işçilerin kendi işkollarına tescil edilmesi de 1 Kasım'da gerçekleşecek. "Tek işyerinde, tek sendika" uygulaması nedeniyle yaklaşık 700 bin üyesi bulunan Hak-İş'in 200 bin üyesi de başka sendikalara geçecek. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, "Bizim sendikal hak kazandırdığımız 200 bin işçi, kanun zoruyla başka sendikalara geçirilmiş olacak. Bu düzeltilmeli" dedi. Çözüm önerisi olarak her işyerinde, kendi alanında çalışanların ilgili işkolundaki sendikaya üye olmasını önerdiklerini anlatan Arslan, konuyu iki hafta önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la da paylaştıklarını söyledi. Arslan, kamu toplu sözleşmelerinin konfederasyonlarla yürütülmesi nedeniyle bunun sorun teşkil etmeyeceğini belirtti. Geçiş döneminde taşerondan kadroya geçen çalışanların ücretlerinde yıllık bazda yüzde 4 artı 4 artış sağlayan ayrı bir toplu sözleşme uygulandı. Taşeron işçilerin toplu sözleşme süreçlerine dahil olması 1 milyona yakın çalışanın ücretlerinde değişiklik anlamına geliyor.



"GÜVENCELI ESNEKLIGE" DESTEK

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, yeni sürüm istihdam paketinde yer alan esnek çalışma modelini değerlendiren Arslan, "güvenceli esnekliğe" destek verdiklerini söyledi. Arslan, "Z kuşağı kısmi çalışmaya sıcak. Kadınlar bu konuda istekli olabilir. Ancak bütün bunlar bütüncül yaklaşım içinde değerlendirilmeli. Kıdem dâhil her türlü hak korunmalı. Hak kayıplarına yol açılmamalı. Esnek çalışmadan, esnekleşmeden 'işçi maliyetlerini düşürmek' ya da 'güvencesizlik' anlaşılıyorsa biz orada yokuz" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ / ANKARA