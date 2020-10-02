Egeli ihracatçılar örnek olmayı sürdürdü

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Egeli ihracatçıların pandemi dönemindeki yoğun mesailerinin ihracat rakamlarına olumlu yansıdığını belirterek, Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) Haziran- Ağustos döneminde ihracatını yüzde 8'lik artışla 3 milyar 229 milyon dolara taşıdığını söyledi. TİM-EİB İstişare Toplantısında konuşan Gülle, "Egeli ihracatçılarımız pandemide çalışmalarının meyvelerini toplamaya başlarken, pazar çeşitlendirmesinde örnek olmaya devam etti" dedi. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de "Son çeyrekte yakalayacağımız ivme ile ihracatta 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 13,3 milyar dolar ihracat rakamını yakalayacağımızı hatta geçeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.