İhracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayında ihracatın yüzde 48.8 oranında artışla 16.13 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Eylül'de ihracat ağustos ayına göre yüzde 28,5 arttı. Eylül'de ihracat bugüne kadar görülen en yüksek eylül ayı ihracat rakamı oldu. Eylül'de ithalat 20,89 milyar dolar oldu. Eylül'de altın harici ihracat yıllık yüzde 5,9, ithalat yüzde 9,1 arttı" dedi.

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