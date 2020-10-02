İtalyan ayakkabıcılar kaçak fuar açmaya kalkıştı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Abdulsabur Endican, İtalya'da düzenlenen MICAM Fuarı'nda pandemiden dolayı beklediği talebi göremeyen İtalyan firmalarının Türkiye'de kaçak fuar düzenleme girişiminde bulunduklarını söyledi.

İZİN VERMEYECEĞİZ

"63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD)", salgına karşı tüm önlemler alınarak dün İstanbul'da kapılarını açtı. Sektör temsilcileri, benzeri az rastlanan bir olaya tanık olurken, Endican, "İtalyan firmalar bize çok yakın bir otelin en alt katını tutarak fuar yapmaya kalkıyorlar. Boş durmuyoruz, elimizden geleni yapacağız. Akıl alır gibi değil. Bizim fuarın başlamasıyla birlikte, bizim yanı başımızda üç gün sürecek bir fuar organize etmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.