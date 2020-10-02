Ödüllü zeytinyağı firması dev üretim, satış tesisi açtı

Ayvalık zeytinyağının en önemli markalarından, yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda ödül kazanan Köklü Zeytin Zeytinyağı firması ilçeye dev üretim ve satış tesisi kazandırdı. Köklü Zeytincilik, kaliteli ve hijyenik ortamda ürettiği ürünleri kendi markasıyla Avrupa'ya satıyor. 1937 yılından beri aile şirketi olarak Ayvalık ticaretine değer katan Köklü Zeytincilik, yeni üretim ve satış merkezini dualar ile hizmete açtı. Açılışa Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Törende 2020'nin ilk zeytinyağı Köklü Zeytinyağı fabrikasında üretildi. Yıllık 3 bin ton zeytinyağı ve 600 ton zeytin işleme kapasitesine sahip tesiste ayrıca 2 taş değirmende geleneksel yöntemlerle taş baskı soğuk sıkım zeytinyağı üretilecek. İşlenen organik zeytin ve zeytinyağı da satışa sunulacak. Dedeleri 1922'de mübadeleyle Midilli'den Ayvalık'a gelip yerleşen Kürlek ailesi Ayvalık'ta da aile mesleğini Köklü markasıyla sürdürüyor.



EKONOMİYE KATKI

Köklü Zeytin Zeytinyağı firması bugün Ayvalık, Sarımsaklı, Cunda ve fabrika satış mağazaları ile ilçenin en büyük zeytin/ zeytinyağı markası haline gelmiş durumda. Köklü Zeytin ve Zeytinyağı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, yeni, modern bir tesisi Ayvalık'a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Tesisimizde yeni istihdam yarattık, 50 kişiye iş imkanı sağladık. Artan kapasitemizle birlikte ihracatımızı da artıracağız. Tesisimizin açılışına katılarak bizleri onurlandıran başta Ayvalık Kaymakamımız Sayın Gökhan Görgülüaslan olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Kurdele kesilerek tesis açıldı ve fabrikanın üretim bölümü gezildikten sonra ilk hasat yeni mahsül zeytinyağı konuklara ikram edildi. Fabrikayı gezen Kaymakam Görgülüarslan, tesisin Ayvalık ekonomisine ve istihdama fayda sağlayacağını vurguladı.