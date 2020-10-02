Spekülasyona geçit yok: Yeni pazar yapısı yatırımcıyı koruyacak

Yıl başından bu yana 500 bine yakın yeni yerli bireysel yatırımcının geldiği Borsa İstanbul'da, derinliğin artırılması, mağduriyetlerin önlenmesi ve etkin bir piyasa işleyişinin sağlanması yolunda önemli bir eşik geçildi. Bir yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tarihin en yüksek manipülasyon cezasını verirken, diğer yandan da Borsa İstanbul'un pay piyasasını sadeleştirerek yeniden yapılandırdığı düzenleme dün yürürlüğe girdi.



HERKES ÖNÜNÜ GÖREBİLECEK

Yeni düzenleme, öngörülebilirliği artırarak özellikle borsaya yeni gelen yatırımcıların yatırım kararlarını alırken, neye yatırım yaptıklarını bilmelerini sağlayacak. Son dönemde sert fiyat hareketlerinin yaşandığı, özsermayeleri eksi iken yüzde 10 binlerin üzerinde prim yapan, halka açıklık oranı düşük hisseler Alt Pazar'da işlem görecek. Bu hisselerin tek bir çatı altında toplanması, küçük yatırımcının karar alırken seçici olmasını sağlayacak. Alt Pazar'daki hisselerde açığa satış ve kredili işlem yapılamıyor. Brüt takas, yani bugün aldığı hissenin en erken ertesi gün satılabildiği bu pazarda fiyat marjı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Sağlam hisselere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ise Yıldız Pazar'ı tercih edebilecek.





SPEKÜLASYONA GEÇİT YOK

Yatırımcıların mağdur olmaması için Borsa İstanbul bir yandan halka açıklık oranı yüzde 5'in altındaki şirketlere yıl başına kadar süre tanırken, Sermaye Piyasası Kurulu da tarihi cezalara imza atıyor. SPK, son olarak Hürriyet Gazetecilik hisselerindeki yanıltıcı işlemleri nedeniyle aralarında 4 şahıs ve bir şirketin bulunduğu ekibe, 23 milyon lira ile borsa tarihinin en yüksek para cezasını kesti. SPK ayrıca bir sosyal medya grubu üzerinden yapılan işlemlerde, grubu organize edenle uygulamaya üye kişilere 6 ay süreyle işlem yasağı getirdi. Yeni pazar yapısında, işlem esasları açısından farklılıkların net olduğu Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu ve Yakın İzleme Pazarı faaliyete geçti. Kullanılmakta olan Yıldız Pazar Grup 1-Grup 2 ve Ana Pazar Grup 1-Grup 2 şeklindeki ikişer gruplu ayrım kaldırıldı. Gelişen İşletmeler Pazarı Alt Pazar ile birleştirildi.



YATIRIMCI AÇISINDAN DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısının yatırımcılara hayırlı olmasını dileyen Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir" değerlendirmesinde bulundu.