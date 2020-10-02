Veriler güçlü büyümeye işaret ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) toplantısında, "Uyguladığımız politikalarla hazirandan itibaren ekonomi tekrar canlanmaya başladı. Eylülde 52,8 olan İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, 4 aydır eşik değerin üzerinde bir performans gösteriyor. En dikkat çekici gelişmeyse, istihdam oluşturma hızının güçlenmesi. Firmalar Şubat 2018'den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi" dedi. Varank, sanayideki elektrik tüketiminin artış eğiliminde olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: "Organize Sanayi Bölgelerimiz, eylülün ilk 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı. Marta göre yüzde 7 daha fazla elektrik tüketiyorsunuz, bu üretimin izlediği seyir açısından çok anlamlı bir gösterge. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, şimdiden güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Ümit ediyorum ki, bu performansı yılın son çeyreğinde de sürdürecek, 2021'e