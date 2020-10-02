HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan, Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısının sadeleştirilerek yeniden gruplandırılmasına ilişkin paylaşım yaptı. Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısının yatırımcılara hayırlı olmasını dileyen Bakan Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir" değerlendirmesinde bulundu.
Yeni hisse gruplandırması daha sade ve öngörülebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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