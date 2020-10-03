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Haberler Ekonomi Filli Boya’dan Türkiye turu

’dan turu

Filli Boya’dan Türkiye turu
Giriş Tarihi: 3.10.2020

Filli Boya'nın yeni nesil hammaddeler ile geliştirdiği Dalmaçyalı ısı yalıtım levhaları, ısı yalıtımında geleceği konuşmak için Türkiye'yi il il geziyor, "doğrusu" için tüketicileri bilinçlendirmeye devam ediyor. Isı yalıtımında yeni nesil geliştirilmiş ürünlerini tanıtırken, tüm ülkede farklı iklim bölgelerindeki 25 lokasyonda bayileriyle ve ustalarla buluşuyor, şantiyeleri ziyaret ediyor. Dalmaçyalı Double Carbon Isı Yalıtım levhası, klasik polistren levhalara oranla yüzde 30'a varan daha yüksek ısı yalıtım performansı, dış cephelerde meydana gelebilecek dolu yağışlarından cepheleri koruyarak standart ısı yalıtım sistemlerine göre ise tam 5 kat daha yüksek darbe dayanımı sağlıyor.

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