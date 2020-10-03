Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TCMB 89 Yaşında. Nice yıllarda milletimize hizmet etmesi temennisiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutluyorum" dedi.
TCMB 89 Yaşında.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 3, 2020
Nice yıllarda milletimize hizmet etmesi temennisiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89. yılını kutluyorum. pic.twitter.com/fSEmOqyyp9
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'TCMB' paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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