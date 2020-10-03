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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'TCMB' paylaşımı

03.10.2020, 18:27

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TCMB 89 Yaşında. Nice yıllarda milletimize hizmet etmesi temennisiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutluyorum" dedi.

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