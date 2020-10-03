İhracatta yıl sonu hedefi yakalanacak

EYLÜL ayı ihracat rakamları, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla açıklandı. Toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, eylülde, ağustosa göre yüzde 22,1'lik, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8'lik artış yaşandığını kaydederek, 16 milyar 13 milyon dolara ulaşıldığını söyledi. Gülle, "Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 15 milyar 220 milyon dolarlık eylül ayı rekorunu da bu sayede tekrar kırarak yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna hep birlikte imza attık. Yeni Ekonomi Programı 2020 ihracat hedefimiz olan 165,9 milyar dolara da Allah'ın izniyle ulaşacağız." diye konuştu. Gülle, eylülde 1.676 firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Bunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda yıl başından bu yana aylık bazda ihracat ailesine katılımda da bir rekor kırdık. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız eylülde 80 milyon 174 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ise Eylül ayında 1 milyar 223 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB'nin ihracatı 2019 yılı eylül ayına göre yüzde 6 artış kaydetti.