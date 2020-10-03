Sahte dezenfektan satışı durdurulmalı

Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle dezenfektan sektörü adeta kanat takıp uçtu. Kimyasal ürün firmaları bugüne kadar yapmadıkları miktarlarda satışlar gerçekleştirdi. Hatta yılda 1,5 ton dezenfektan satan firmalar, bu rakamı ayda 25 tona çıkardı. SIKI DENETLENMELİ

Bu firmalardan biri de İzmir'in Bornova ilçesi Pınarbaşı semtinde faaliyet gösteren Çağkan ve Adakan Kimya firması oldu. Genç yaşlarda

Göztepe, Karşıyaka, Altay ve İzmirspor kulüplerinde oynayan, daha sonraki yıllarda ise açtığı iki firmayla başarısını kanıtlayan eski milli futbolcu Onur Tığlı (64), sektördeki gelişmeleri Yeni Asır'a değerlendirdi. Tığlı, bazı merdivenaltı firmaların halk sağlığını ve insan hayatını hiçe saydıklarını vurguladı. Bazı sahte üreticilerin dezenfektanlarda etil alkol yerine daha ucuz ve cilde zarar verip gözleri kör eden metil alkol maddesi kullandıklarını belirten Tığlı, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği biodisal ruhsat izinlerini alan bazı firmaların, bu ruhsatı kayıt dışı çalışan kişilere kiraladıklarını iddia etti. Sadece bu ruhsatı alan firmaların dezenfektan üretebileceğini ve kesinlikle başka firmalara kiralayamayacağını belirten Tığlı, "Rant uğruna halkın sağlığıyla oynayanlar denetlenmeli, özellikle merdivenaltı firmalar kapatılmalı" dedi.

TALEBE YETİŞEMİYORUZ

20 yıldır kimya sektöründe faaliyet gösteren Tığlı, 2000'li yıllarda oğlunun ve kızının ismiyle açtığı Adakan ve Çağkan Kimya firmasında dezenfektan ve çeşitli kimya ürünleri üretiyor. Pandemiden yıllar önce üretime başlayıp yurt içi ve yurt dışı pazar ağlarını genişlettiklerini belirten Tığlı, salgın nedeniyle sektörde büyük hareketlenme yaşandığını söyledi. Daha önce yılda 1 buçuk ton dezenfektan satarken, pandemiden sonra 1 ayda 25 ton satış yaptıklarını söyleyen Tığlı, gelen taleplere yetişemediklerini ancak bu durumdan faydalanmak isteyen bazı sahtekar ve fırsatçıların ortaya çıktığını söyledi.



ŞİRKETLER BELGELİ ÜRÜNLERİ ALMALI

BAZI firmaların klorakla ve metil alkolle dezenfektan yapıp halka sattığını söyleyen Tığlı, şunları söyledi: "Bizler madem sağlık için çalışıyoruz o zaman dikkatli olmamız lazım. Ancak bu pandemi döneminde çok haksız kazanç sağlayanlar oldu. Milleti zehirliyorlar. Menfaat sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar ve halk sağlığını düşünmüyorlar. Kendi evinde ailesine veremeyecekleri ürünü halka satıyorlar. Piyasada çok sahte dezenfektan var. İnsanlara acımadan pandemi zamanında haksız kazanç sağladılar. Böyle dezenfektanlar bırakın virüsten korumayı bırakın sağlığa zarar verir. Benim kişi ve kurumlara tavsiyem elinde belgeli ve ruhsatlı olan firmalardan dezenfektan alsınlar."



RUHSAT KİRALANAMAZ

SAĞLIK Bakanlığı onaylı Polimole adlı dezenfektanı üreten Tığlı, "Bazı firmalar kendi ürettikleri ürün için Sağlık Bakanlığının verdiği biosidal ruhsatını sahte üreticilere kiralıyor. Bakanlıktan özellikle merdivenaltı dezefenktan üretimi yapan yerlere yönelik denetimleri sıklaştırmasını istiyoruz. Tonu 300 dolar olan gözleri kör eden metil alkol kullanıp dezenfektan yapıyorlar. Ürettikleri ürünün sağlam olduğunu da kiraladıkları ruhsatla gösterip halkı ve birçok firmayı aldatıp insan sağlığıyla oynuyorlar" dedi.

Tolga TEKİN