Yararlılara destek zararlılara filtre

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Bağımlılık ile Mücadele Eğitim Programıyla, teknoloji bağımlılığında 6 hedef gruba yönelik mücadele programı hazırladıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, anaokulundan lise düzeyine çocuk ve teknoloji ilişkisi, ebeveynlere dönük eğitim materyallerinden bağımlığın nedenlerine kadar birçok başlıkta çalışma yapıldığını kaydetti.

RAM'LARIN KAPASİTESİ

Mavi Balina, Momo, Mavi Bebek gibi sözde oyunlardan çocukları korumak için yürütülen çalışmalar Meclis gündemine taşındı. Bakan Ziya Selçuk, teknoloji bağımlılığı da dahil tüm bağımlılık türlerine karşı atılan adımları anlattı. Selçuk, sözde oyunlara karşı internet üzerinden oynanan ve çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyen oyunlara karşı rehber öğretmenler aracılığıyla bilgilendirme yapıldığını ifade etti. Bakan Selçuk, çocukları zararlı içeriklerden korumak için devreye alınan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) aracılığıyla başta dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerin aileleri olmak üzere tüm velilere teknoloji bağımlılığı ile mücadelede farkındalık oluşturulmasının planlandığını ifade etti. Teknoloji bağımlılığı ile mücadelede bu merkezlerin ihtiyaç duyduğu materyal desteğinin sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.



AĞIR CEZALAR DA YOLDA

MEB, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dijital oyunların eğitimde kullanılması, koruma ve rehberlik, üretim süreçleri, oyun sektörü konuları tüm boyutlarıyla değerlendirdi. Tehlikeli oyunlara yönlendiren reklam içerikleri kaldırılırken, yararlı, eğitsel oyunların tasarımı ve üretimi ise desteklenecek. İnternet sağlayıcıları resmi olarak uyarılırken, isteğe bağlı olarak online oyunlar filtrelenebilecek. İçişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca yürütülen çalışma kapsamında oyunları yönetenlere ağır cezalar verilecek. Her okula RAM açılırken, risk grubunda olduğu düşünülen öğrenciler için aile görüşmeleri de yapılıyor.



ANAOKULUNDANBAŞLIYOR BAKAN

Selçuk, Türkiye Bağımlılık Mücadele Program kılavuzunun altı hedef guruba yönelik düzenlendiğini belirterek şu bilgileri verdi; Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise düzeyi için teknoloji bağımlılığı eğitimi materyalleri, bağımlı kişide görülen özellikler, bağımlılıktan kurtulmak için yapılması gereken konularda bireylerin yeterli bilgi ve bilinç düzeyine ulaşması amacıyla hazırlandı. Ebeveynlere yönelik eğitim araçlarıyla, teknoloji bağımlılığının aşamaları, bağımlılık süreci, bağımlılığın nelerden kaynaklandığı, bağımlılıktan kurtulmak için yapılması gerekenler, çocuk ve teknoloji ilişkisi ve bu konuda ailelerin önerileri gibi konularda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine ulaşılması hedefleniyor. Bakan Selçuk, RAM'ların Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri Sunma Açısından Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi ile de bu mücadelede farkındalığın artırılacağını ifade etti.