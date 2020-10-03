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Haberler Ekonomi Yeni çağrılara çıkacağız

Yeni çağrılara çıkacağız

Yeni çağrılara çıkacağız
Giriş Tarihi: 3.10.2020

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, , yıl sonuna kadar Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz çağrılarına çıkacaklarını bildirdi. Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nden videokonferans yöntemiyle katıldığı TOBB İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, özel sektöre, Bakanlığın gelecek dönemde açacağı çağrıları yakından izlemelerini tavsiye etti. TÜBİTAK aracılığıyla, kasım ayında Sanayi-Doktora Programının yeni çağrısına çıkacaklarını ifade eden Varank, "Yatırım talebi cephesinde de güzel haberler var. Reel sektörün 8 aydaki yatırım talebi, salgın koşullarına rağmen geçen seneye göre yüzde 30 daha fazla" diye konuştu.

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