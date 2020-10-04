Denizli, Eylül’de ihracat rekoru kırdı

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) üyelerince Eylül ayında yapılan ihracat yüzde 14,6 artarak 241 milyon dolara ulaşırken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kaydedilen Denizli ihracatının ise yüzde 16,4 yükselişle 323,5 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DENİB ihracatında rekor seviyelere yakın bir ihracat değerine ulaştıklarını ve Denizli ihracatında ise en yüksek değeri yakalayıp rekor kırdıklarını açıkladı. 167 ülkeye yaptıkları ihracatta 4 aydır çıkışa geçtiklerini kaydeden Memişoğlu, " Çok iyi başladığımız ancak pandemi dolayısıyla kısa bir dönem duraklayan ihracatımızın, son 4 aydır aralıksız artması, ileriki dönemler için güçlü ipuçları veriyor. Her zaman belirttiğimiz gibi, ihracattaki en önemli özelliğimiz sektörel çeşitliliğe sahip olmamız. Eylülde tekstil ve konfeksiyon ihracatımz yüzde 17,65'e ulaştı.

SEBAHATTİN ALP