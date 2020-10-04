Gram altın yüzde 4,10 kazandırdı

ALTININ gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 4,10 değer kazandı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,86, altının gram satış fiyatı yüzde 4,10, dolar/TL yüzde 1,53, euro/ TL yüzde 2,40 yükseliş kaydetti. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta 474,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,10 artışla 3.147,00 liraya yükseldi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 769,00 liraya çıktı. ABD doları 7,7580 liraya, euro da 9,0890 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,07, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,87 değer kazandı.