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Haberler Ekonomi İlaç firmaların 'pes' dedirten zam oyunu! Vatandaşı mağdur ediyorlar

İlaç firmaların 'pes' dedirten zam oyunu! Vatandaşı mağdur ediyorlar

Gelen son dakika haberine göre; İlaç firmaları, her yıl aralıkta başlattıkları zam baskısını bu yıl erkene çekti. Birçok kritik ilaç piyasaya verilmiyor. Eczane ve depoda ilaç yok, vatandaş mağdur...

İlaç firmaların 'pes' dedirten zam oyunu! Vatandaşı mağdur ediyorlar

SABAH

04.10.2020, 09:24

Her yıl şubatta Sağlık Bakanlığı'yla yapılacak zam görüşmeleri öncesinde kritik ilaçları depoda bekletip, devletin fiyatı artırmasını bekleyen ilaç firmaları bu kez oyunu erken başlattı.

Vatandaşın sağlığıyla oynama pahasına, piyasaya kritik ilaçlar verilmemeye başlandı. Eczacılar ve depocular her yıl aralıkta yaşadıkları senaryoyu bu kez daha erken yaşamaya başladıklarını, bu durumu ilaç firmalarının alışkanlık haline getirdiğini belirtiyor. Vatandaş ise pek çok kronik hastalığın ilacını eczanelerde bulamadığı için yine mağdur oldu.

Kalpten kansere, gebelikten kemik hastalıklarına kadar pek çok ilaca ulaşamayan vatandaş, aksayan tedavi yüzünden sağlıklarının bozulması endişesini taşıyor.

EŞE DOSTA VERECEK İLAÇ YOK

Anadolu Eczacı ve Depocular Derneği Başkanı Onur Tokel, "Kalp ve lösemi başta olmak üzere pek çok ilaç yine yoka girdi. Bırakın eczaneye eşe dosta verecek ilaç bulamıyoruz. Firmalar piyasayı sıkıştırıp fiyatları yükseltmek için ithal ilaç satışı yapmıyor. İlerleyen günlerde daha fazla ilacın piyasada olmayacağını söyleyebilirim" dedi.

BAZI ÜRÜNLER HİÇ GELMİYOR

Eczacılar da yavaş yavaş yoka giren ilaçların endişesinde. Eczacı Pelin Aksoy, aralıktaki gibi büyük bir tedarik sorunu yaşanmasa da yükselen kurla ciddi fiyat farkları oluşan ve kritik öneme sahip bazı ilaçların firmalardan gelmediğini, dolayısıyla hastaya ilaç vermediklerini kaydetti.

YERLİ İLAÇTA ÜRETİM VAR

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Nezih Barut ise yerli ilaçta üretimin devam ettiğini ve piyasaya ilaç tedariğinde sıkıntı yaşatmamak için fabrikaların çalıştığını söyledi. İthal ilaçlarda da üretim sıkıntısı nedeniyle ülkeye yeterli giriş olmadığını, özellikle eşdeğeri olmayan ilaçlarda hastanın sorun yaşayabileceğini belirten Barut, "Biz de çevremizden bazı ilaçların bulunamadığı bilgisini alıyoruz. Ama yerli ilaç firmaları olarak yeterli ilaç üretimi yapıyoruz" diye konuştu.

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