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Haberler Ekonomi İstanbul Finans Merkezi 2022’nin başında açılacak

İstanbul 2022’nin başında açılacak

İstanbul Finans Merkezi 2022’nin başında açılacak
Giriş Tarihi: 4.10.2020

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'nin 2022'nin ilk çeyreğinde açılacağını söyledi. Özel bir kanalın canlı yayınında inşaat çalışmaları devam eden İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin konuşan Aşan, "İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin ilk çeyreği gibi açmış olacağız" ifadelerini kullandı. İhracat rakamlarına da değinen Aşan, "İhracatta eylül rekorunu kırdık. İhracat bizim en önemli kalemimiz. Yeni ürünler ihraç etmeye başladık. İhracatta yerlilik oranı en yüksek olan ülkelerden biriyiz" dedi.

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