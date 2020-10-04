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Normalleşme adımları borsayı yukarıya taşıdı

BIST 100 endeksi özellikle ekonomide peş peşe atılan normalleşme adımlarıyla birlikte Eylül ayında yüzde 6,2 oranında yükselerek yatırımcısını sevindirdi.

Normalleşme adımları borsayı yukarıya taşıdı
Giriş Tarihi: 4.10.2020

Borsa İstanbul, ekonomide atılan normalleşme adımlarıyla birlikte Eylül ayında yatırımcısını sevindirdi. Yıl geneline bakıldığında, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle şubat ve mart aylarında yatırımcısını üzen daha sonra ikinci çeyrekte son 11 yılın en iyi çeyreklik performansını sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Kovid- 19'un devam eden etkileriyle temmuz ve ağustos aylarında da yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi daha sonra eylül ayında özellikle ekonomide atılan normalleşme adımlarıyla birlikte eylül ayında yatırımcısına kazandırdı. Ekonomide atılan normalleşme adımları başta olmak üzere, Doğu Akdeniz konusunda artan iyimserlik, iyi gelen sanayi üretim verisinin ekonomide toparlanmanın devam ettiğini göstermesiyle eylül ayında BIST 100 endeksi iyi bir performans sergiledi. Sanayi üretim endeksi temmuzda hem aylık hem de yıllık bazda artış göstererek, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki seviyesini geçti.

TEKNOLOJİ İLK SIRADA
BIST 100 endeksi, eylül ayını yüzde 6,2 yükselişle 1.145,24 puandan tamamladı. Ana sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 18,2 ile teknoloji oldu. Teknoloji endeksini yüzde 9,7 ile sanayi endeksi, yüzde 7,4 ile mali endeks, yüzde 6,2 ile hizmetler endeksi izledi. Alt sektör endekslerinde ise en fazla kazandıran yüzde 23,7 ile orman, kağıt, basım oldu. BIST TÜM endeksi, eylül ayında yüzde 8,4 değer kazanarak 1.308,30 puana çıktı.

ANALISTLER: POZITIF SEYIR DEVAM EDEBILIR
EKONOMİDE atılan normalleşme adımları iki aylık düşüşün ardından borsayı yukarı taşıyan ana faktör oldu. Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) birbiri ardına attığı adımların piyasaları desteklediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintileri de piyasalar tarafından olumlu karşılanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2021-2023) açıklaması sonrasında da borsada alıcılı bir seyir izlendi. Analistler, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini belirtti.

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