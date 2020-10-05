Gümüşhane çilekten 3 milyon lira kazanacak

Gümüşhane'de çilek üretiminden 3 milyon lira gelir sağlanması hedefleniyor. Kentin farklı noktalarında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında üretimi teşvik edilen çilekte hasat sürüyor. Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, Köse ilçesinde 25 dönüm arazide kurulan çilek bahçesinde incelemelerde bulundu.

Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi'nin çiftçiler tarafından benimsendiğini ifade eden Birşen, bu yıl Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteği ile 66 dekar alanda 58 üreticiye 326 bin sertifikalı albion çeşidi çilek fidesi dağıtıldığını belirtti. Bu yıl kentte 190 ton çilek üretildiğine dikkati çeken Birşen, "Bu miktar ilimize 3 milyon lira ekonomik katkı sağlayacaktır" dedi.