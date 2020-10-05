İstanbullu iş insanlarından İzmir’e devasa yatırım

İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İSİYAD), İzmir'de dev bir sanayi sitesi kurmak için harekete geçti. İSİYAD Genel Başkanı Cemal Çoban, proje ile ilgili tüm detayları Yeni Asır'a anlattı. Buca'da E-87 Karayolu'nun yanında 4 milyon 918 bin 139 metrekarelik alanda kurulması planlanan sanayi sitesi; ayakkabıcılar, mermerciler, keresteciler, mobilyacılar, parça imalatçılar, örücüler, dökümcüler, torna tesviyeciler gibi çeşitli iş kollarını bir araya toplayacak.

ÖN PROTOKOL İMZALANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ön protokolü yapılan ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e sunulan proje hayata geçirildiğinde çeşitli iş kollarında 200 bin kişiye istihdam sağlanmış olacak.

İzmir'de, hem istihdam hem de ekonomik anlamda katkı sağlamak için bu projeyi hayata geçirmek istediklerini belirten Cemal Çoban, "Ülkemizin kalkınması için mücadele ediyoruz. Böyle bir projeye İzmir'in ihtiyacı bulunuyor. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ön protokollerimizi yaptık. Kurumlar arasındaki resmi işlemlerimiz sürüyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden bu araziyi, 120 milyon lira karşılığında İller Bankası'ndan alıp üyelerimize tahsis edeceğiz. Bu projemiz en kısa zamanda hayata geçtiğinde İzmir'e çok büyük katkıları olacak" dedi.

SADECE ARAZİ 120 MİLYON LİRA

İSİYAD ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılan ön protokol sonucunda İzmir'in Buca ilçesinde 4 milyon 918 bin 139 metrekarelik alanda içerisinde çeşitli iş kollarının yer alacağı büyük bir sanayi sitesi kurulması planlanıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait arazi İller Bankası'ndan 120 milyon lira karşılığında alınarak, İSİYAD üyesi yatırımcı iş adamlarına tahsis edilecek.

FUAR ALANLARI DA OLACAK

İstanbul'dan gelerek projeyle ilgili bilgi vermek için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden İSİYAD Genel Başkanı Cemal Çoban, dev yatırımın detaylarını Yeni Asır'a anlattı. Ayakkabıcılar, mermerciler, keresteciler, mobilyacılar, parça imalatçılar, örücüler, dökümcüler, torna tesviyeciler gibi çeşitli iş kollarını bir arada toplayacak sanayi sitesi projesinin yüksek mimar mühendis Turgut Toydemir tarafından tasarlandığını söyleyen Çoban, "Kuracağımız sanayi sitesinde fuar ve teşhir bölümleri de geniş bir alan kaplıyor. Fuar alanı çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlere açık olacak. Ayrıca fuar alanında ihracata dönük teşhir alanlarında yabancı ve yerli firmaların temsilcilikleri bulunacak" diye konuştu.

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Sanayi sitesi bünyesinde ayrıca sosyal tesisler, müşterilerin kalabileceği otel ve dinlenme alanları da bulunacak. Spor tesisleri umuma açık olacak ve burada İzmir'i temsil edecek sporcular yetiştirilecek. Sanayi sitesinde ayrıca 30 derslikli meslek yüksek okulu, 20 derslikli çıraklık okulu ile sanayi endüstrisine kalifiye eleman yetiştirilecek. Sanayi sitesinde çocuklu çalışanlar için kreş, anaokulu gibi çeşitli eğitim kuruluşları planlandı. Sitede lojistik destek için depo ve antrepoların da yer alacağını belirten Cemal Çoban, "Sitede bankaların haricinde ticaret fuar ve kültür merkezi de olacak. Bu merkezde 500 ve 1000 kişilik toplantı alanları olacak. Site ile çeşitli iş kollarında 200 bin kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

TOLGA TEKİN