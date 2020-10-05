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Haberler Ekonomi İzmir'de zam şampiyonu patlıcan oldu

'de zam şampiyonu oldu

() Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir'de Eylül ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 34,71’lik artışla oldu. Geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında ise elma geldi.

İzmir'de zam şampiyonu patlıcan oldu

05.10.2020, 17:14

Türkiye genelinde TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,31, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,11 artış oldu.

ZAM ŞAMPİYONU PATLICAN OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Eylül ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 34,71'lik artışla patlıcan oldu. Bu ürünü yüzde 22,73'lük artışla sivri biber, yüzde 16,07'lik artışla kadın gömleği, yüzde 16,05'lik artışla kuru soğan ve yüzde 10,90'lık artışla su faturası oldu.

İzmir'de eylül ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında elma geldi. Eylül ayında elma fiyatı yüzde 28,83 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 13,48 düşen limon ve fiyatı yüzde 9,23 düşen balık izledi.

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