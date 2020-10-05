Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 230 milyon lira katkı

Pandemi sürecinde her biri adeta fabrika gibi çalışan meslek liseleri, ekonomiye de büyük katkı sağladı. Bu yılın ilk 8 ayında, meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 230 milyon liraya ulaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son 2 yılda mesleki eğitimde yapılan dönüşümde önceliğin eğitim üretim- istihdam döngüsünü güçlendirme olduğuna işaret etti.

'SALGINA ODAKLANDIK'

Bu kapsamda meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırdıklarını belirten Selçuk, "Attığımız adımlar sonunda 2019'da üretimlerden elde edilen gelir, 2018'e göre yüzde 40 artmıştı. 2020 yılında Kovid-19 salgını okullardaki eğitimi kesintiye uğratınca, biz de olumsuz etkilendik. Bu defa maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, maske makinesi ve solunum cihazı gibi talep edilen ürünlerin üretimine odaklandık. Böylece bu süreçte de üretim kapasitemizi artırabildik" dedi.



'İLLERİMİZİN GERÇEK KAPASİTESİ ORTAYA ÇIKTI'

Üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu kaydeden Selçuk, şunları kaydetti: Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 23 milyon 823 bin lira, Ankara 17 milyon 480 bin lira ve İzmir 10 milyon 495 bin liralık gelir elde etti. Sektörlerin yoğunlukla kümelendiği illerde üretim kapasitesini artırmaya çalışıyorduk. Örneğin, 2019'da İstanbul ilk 3'te bulunmuyordu. Şimdi birinci olması gerçekten önemli bir başarı. İllerimizin gerçek üretim kapasitesi giderek daha fazla ortaya çıkmaya başladı.