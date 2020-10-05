YEP’te hedef 83 milyonun yaşamını kolaylaştırmak

Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası Yeni Ekonomi Programı'nda çalışma hayatından dezavantajlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya uzanan, çok sayıda tedbir ve politika da yer alıyor. Örneğin işsiz vatandaşlar için profil, beceri, beklenti, istihdam edilebilmelerini engelleyen unsurlar tespit edilerek özel politikalar geliştirilecek. Gençlerin iş gücü piyasasına girişi kolaylaştırmak için staj portalı kurulacak. Türkiye İş Kurumu'nca sunulan eğitimlere dijital kütüphane üzerinden erişim imkânı sağlanacak. Gençlerin kariyer planlamalarında da etkin bir danışmanlık hizmetini devreye alınacak.

TÜM İLAÇLAR ÖDENECEK

Devlet korumasındaki gençler, engelliler, dezavantajlı durumdaki kadınlar gibi özel politika gerektiren gruplar için yeni aktif iş gücü programları devreye alınacak. Bu grupların özel sektörde istihdamlarına aracılık edilecek. Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi'nde (Ek 4/C) yer alan yurt dışı ilaçlarının tamamı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından temin edilecek.

HAZAL ATEŞ