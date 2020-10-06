Akıllı tarımın katkısı büyük

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, akıllı tarım uygulamalarının sektöre önemli katkılarının olduğunu bildirdi. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademik yılı açılışı ve "Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katılan Pakdemirli, tarıma yönelik çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi ve Akıllı Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında ayrılan tarım alanında drone uçurarak 20 dönümlük arazideki fidanları ilaçladı. Akıllı tarım uygulamaları sayesinde yüzde 20 oranında sebze üretimine katkı sağlanacağını vurgulayan Pakdemirli, drone uçuşuyla ilaçlama yaptıklarını, birkaç dakika içerisinde 20 dönüm kadar bir araziye ilaçlama yaptıklarını aktardı. Pakdemirli, "Görüntü işleme teknolojileri sayesinde bitkilerin ne zaman hasta olduğunu, bitki hastalıklarında hastalıkların takibi, bunların tedavisi konusunda çok ciddi işler yapılabiliyor. Tarımın ve tarımın paydaşlarının da buradan uzak durmasını bekleyemeyiz. Biz de bu işlerin içerisinde sonuna kadar varız" diye konuştu.