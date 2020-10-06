Enflasyon beklentinin altında

TÜKETİCİ Fiyatları Endeksi (TÜFE) eylülde, yüzde 0.97 ile 1.38 olan beklentinin altında arttı. Ağustosta yüzde 11.77 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 11.75'e geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) yüzde 2,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,75, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,33 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,47, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,71 arttı. Aylık en yüksek azalış eğitim grubunda gerçekleşirken, en yüksek artış ev eşyasında gözlendi.

EN DÜŞÜK EYLÜL RAKAMI

AYLIK bazda en fazla fiyat düşüşü yüzde 22 ile limonda, en yüksek fiyat artışı ise yüzde 18.6 ile patlıcanda gerçekleşti. 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,31 ile "İzmir"de oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 olmuştu. TÜFE, geçen ayki yüzde 0,97'lik artışla son 3 yılın en düşük eylül ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Ekonomistler, enflasyonun eylülde piyasa beklentisinin altında gerçekleştiğini, gelecek aylarda yıllık enflasyonun çift haneli seviyelerde kalabileceğini belirtti.