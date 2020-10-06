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Haberler Ekonomi Restorana giden sayısı yüzde 15 arttı

Restorana giden sayısı yüzde 15 arttı

Restorana giden sayısı yüzde 15 arttı
Giriş Tarihi: 6.10.2020

METRO Türkiye ile Nielsen iş birliğiyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 1.222 kişi ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, temmuzda restoran ziyaret edenlerin oranı yüzde 63 iken ağustosta bu rakam yüzde 78'e çıktı. Otel ziyaretlerinde en çok önem verilen konuların başında yüzde 69 ile temizlik gelirken, tüketicilerin restoranlarda en dikkat ettiği uygulama ise yüzde 70 ile mesafeli oturma düzeni oldu. Araştırmaya göre, küçük işletmelerin de içerisinde yer aldığı orta fiyat aralığındaki restoranların tercih edilme oranı yüzde 65, zincir restoranların ise yüzde 67 oldu. Ayrıca tüketiciler restoranları tercih ederken sosyal medya hesaplarına bakma oranı yüzde 26'dan yüzde 33'e yükselirken internet sitelerine bakılma oranı ise yüzde 24'ten yüzde 29'a çıktı.

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