TEKNOFEST birincisi PAÜ öğrencileri hedef büyüttü

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Hazar Roket Takımı, TEKNOFEST 2020' de 'Hiera 3000' isimli roketle 'Orta İrtifa', 'Hiera 6000' adlı roketleriyle 'Yüksek İrtifa' kategorilerinde birinci oldu. Yarışmada 'En İyi Tasarım' ödülüne de layık görülen Hazar Takımı öğrencileri, uzaya fırlatılan uydularda yerli roketlerin kullanılması hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Fakültenin öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Meran, Hazar Takımı'nın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Bu çocukların her biri birer cevher" dedi. Hazar Takım Kaptanı Serhat Duras, Mekanik Koordinatörü Egemen Mert ile ekipte yer alan Sena Öğün savunma sanayisi projelerine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

SEBAHATTİN ALP