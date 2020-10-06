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Haberler Ekonomi THY Ekim ayı uçuş planını yeniledi

Ekim ayı uçuş planını yeniledi

THY Ekim ayı uçuş planını yeniledi
Giriş Tarihi: 6.10.2020

TÜRK Hava Yolları (THY) ekim ayı uçuş planını güncelledi. Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına yeni destinasyonlar eklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Aralık 2020 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi, 24 Ekim tarihine kadar uygulanacak yaz tarifesi uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız." Uçuş planına www. turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus- salgini/guncel-ucus-plani adresinden ulaşılabiliyor.


KİMYA SEKTÖRÜNDEN 1,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
BU yılın eylül ayında 1 milyar 638 milyon dolar ihracat gerçekleştiren kimya sektörü, en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektörler arasında 206 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla birinci sırada yer aldı. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Yeni Ekonomi Programı'nda da açıklanan beklenti ve hedeflerin uygulamaya geçmesiyle bu yılı pozitif olarak tamamlamayı ve önümüzdeki yıla güzel bir başlangıç yapmayı diliyoruz" dedi.

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