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Haberler Ekonomi Aliağa RES üssü oluyor

Aliağa RES üssü oluyor

Aliağa RES üssü oluyor
Giriş Tarihi: 7.10.2020

TÜRKİYE'NİN en önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Aliağa, son yıllardaki yenilebilir enerji yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. İlçede yatırımlar son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarından en önemlisi olan rüzgâr enerji santrallerine (RES) yöneldi. Aktif durumda yedi rüzgâr santralinin olduğu Aliağa'da toplam türbin adedi 75 iken, bunların toplam kurulu gücü 150,8 Megawatt (MW) olarak belirlendi. İlçedeki rüzgâr santrallerinin üretim kapasitesi 411,1053 Gigawatt (GWh) /yıl, yıllık elektrik üretimi ise 267 Gigawata ulaştı. Bu rakamla 84.694 konutun elektrik ihtiyacının karşılanabileceği bildirildi.

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