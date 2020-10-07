Bergama ve Dikili, 2021 için turizm acentelerini ağırladı

Bergama Ticaret Odası öncülüğünde, Bergama ve Dikili Belediyeleri ve TÜRSAB iş birliğinde, bölgenin turizmini geliştirmek için düzenlenen Kaikos Turu kapsamında İstanbul'dan gelen acente sahipleri 3 gün 2 gece boyunca Bergama'nın tarihi yapılarını, sokaklarını ve Dikili'nin akvaryum gibi koylara sahip turkuaz denizini keşfe çıktı. Gala Gecesi'nde konuşan Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, tura katılan acente sahiplerinden olumlu geri dönüşler aldığını ifade ederek, en yakın zamanda bölge turizminin hız kazanacağını düşündüğünü söyledi. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün konuşmalarından sonra acentelere plaketler verildi ve bölgeye has halkoyunu gösterileri sergilendi. Konuk turizmciler turdan çok memnun kaldıklarını söyledi.