‘Beyaz altın’ pamuk için büyük iş birliği

Ulusal Pamuk Konseyi, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü kapsamında bugün düzenlenecek etkinlikle pamuğun Türk ekonomisine katkılarını ve sektörün geleceği için atılması gereken adımları kamuoyu ile paylaşacak.

SESLERİNİ DUYURACAKLAR

Pamuğun Türk ekonomisi için önemi, üç farklı online toplantı ile gündeme getirilecek. Etkinliğin ana teması "Pamuk Hakkında Gerçekler" olarak belirlendi. Pamuk ithalatının azaltılması, üretimdeki düşüşün önüne geçilmesi için alınacak tedbirler Ankara'ya duyurulacak. "Pamuk Türkiye için neden önemlidir?" başlıklı açılış oturumu Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık'ın moderatörlüğünde yapılacak. "Türkiye'de Üretilen Tercihli Pamuklar ve İzlenebilirlik" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi üstlenecek. "Pamukta Yüksek Lif Kalitesi ve Pamuk Ticareti" başlıklı oturumu ise Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Ünal Evcim yönetecek.