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üyeleri 40 bin kişiye iş sağlıyor

İzmir MÜSİAD üyeleri 40 bin kişiye iş sağlıyor
Giriş Tarihi: 7.10.2020

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 1992 yılından bugüne İzmir'in aktif gelişimine 320 üyesiyle yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlayan yapı olarak katkıda bulunmaya devam etiklerini belirtti. MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı ve beraberindeki heyet, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Saygılı, bölgeye ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için her alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Alanlı da, MÜSİAD'ın aktif, ekonomi dünyasına yön veren bir sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, Kurumun çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.

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