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Haberler Ekonomi Kuzey Ege’de ilk hasat zeytinden yağ çıkarıldı

’de ilk hasat zeytinden yağ çıkarıldı

Kuzey Ege’de ilk hasat zeytinden yağ çıkarıldı
Giriş Tarihi: 7.10.2020

BALIKESİR'İN zeytin ve zeytinyağı ile meşhur bölgesi Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımlarına başlandı. Çanakkale'nin Adatepe köyünde 4 kuşaktır zeytinyağı üretimi yapan As ailesinden Melike As, erken hasat zeytinden daha az yağ elde edilmesine rağmen, kalitenin daha iyi olduğunu söyledi. Bu arada bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bölgede erken hasat yapan üretici sayısında düşüş yaşandı. Üreticiler, zeytinlerin henüz kuru olduğunu ve yağlanması için hasadı bir ay ötelediklerini belirtti.

SUAT SALGIN

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