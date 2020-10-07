Yatlar, koylara milyarlar bıraktı

Pandemide Muğla'nın eşsiz koylarında birbirinden gösterişli yatlarda tatil yapan yerli ve yabancı turistler 30'dan fazla sektöre katkı sağlayıp bölge ekonomisini ayakta tuttu. Her biri milyon dolarlık yatların sahipleri en güvenli şekilde tatil yaparken koylardaki esnafa can suyu oldu. Turizmciler bir yatın ayda ortalama 100 bin liralık yakıt tükettiğini ve haftalık yiyecek içecek ve diğer giderlerinin de 15 bin liraya ulaştığını söyledi. Yat turizmcileri bir yatın ayda en az 150- 200 bin lira harcayıp bölgeye milyarlarca lira bıraktığını dile getirdi.

ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça ilçelerindeki dünyaca ünlü koylar, yıl boyunca pandemiden dolayı yatlarda güvenli tatil yapmak isteyenlerin akınına uğradı. Aralarında dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu tatilciler, yaz sezonunda irili ufaklı 30'dan fazla sektöre ekonomik destek sağladı.

ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Yatlarda tatil yapanlar akaryakıttan tarıma, limanlardan marketlere kadar çok sayıda sektöre canlılık kazandırdı. Salgın nedeniyle kapalı olan deniz sınırlarının 15 Haziran'da açılmasıyla Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'den çok sayıda tatilci yat ve yelkenlileriyle koylara demirledi. Zaman zaman ihtiyaçlarını karşılamak için karaya çıkan tatilciler, kıyılardaki restoranların en iyi müşterileri arasında yer alıyor. Yatçılar, yörenin organik ürünleri bal, lavanta, sabun ve kekik ile birlikte bol bol hediyelik eşya alıyor.



RESTORANLARIN GÖZDE MÜŞTERİLERİ

KIYILARDAKİ restoranların sahipleri, yatlarda tatil yapanların haftanın birkaç günü dışarıda yemeğe geldiklerini belirterek, "İzole tatil tercihleri nedeniyle bölgemizdeki cennet koylar yatların akınına uğradı. Milyon dolarlık bu yatlardaki kişilerin alışveriş yapması ekonomik olarak bizlere büyük katkı sağladı" diye konuştular.



SEKTÖR İHRACAT ARTIŞINDA LİDER

GEMİ ve yat sektörü bu yılın 9 aylık döneminde yakaladığı yüzde 26,9'luk ihracat artışıyla 27 sektör arasında liderliğe yerleşirken, 133 noktaya ürünlerini ulaştıran sektörün dış satımını büyük ölçüde İstanbul sırtladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlenen verilere göre ocak-eylül döneminde sektörün ihracatı 921 milyon 860 bin dolara ulaştı. ihracat artışında yüzde 26,9 seviyesi yakalandı.

Adem ÜLKER