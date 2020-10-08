Eylül ayında 9.5 milyon yolcu uçakla seyahat etti

TÜRKİYE genelindeki havalimanlarında Eylül'de hizmet verilen yolcu sayısı 9 milyon 474 bin 204 olarak kayıtlara geçti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Eylül ve Ocak-Eylül dönemine ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Eylül'de iç ve dış hatlarda toplam uçak trafiği 112 bin 832 olurken yılın dokuz ayında havalimanlarındaki toplam yolcu trafiği 61 milyon 764 bin 733 olarak gerçekleşti. ÖTE yandan, Ağustos'ta iç hatlarda 3 milyon 810 bin 11 olan yolcu trafiği, Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 13.5 artışla 4 milyon 325 bin 265 oldu. Ağustos'ta 32 bin 41 olan Türkiye'deki dış hatlar uçak trafiği de Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1.4 artış göstererek 32 bin 497 olarak gerçekleşti.