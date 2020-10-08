İkinci el otomobil fiyatları düşecek

KORONA virüsü salgını başta araç sektörü olmak üzere pek çok alanı derinden etkiledi. Otomobil sektöründe sıfır araç olmayınca vatandaşlar, ikinci el arabalara yöneldi. Araç sahipleri de sektördeki krizi fırsat bilerek ellerindeki ikinci el araçlarının fiyatlarını yükseltti. Pandemi nedeniyle salgın korkusuna kapılan vatandaşlar da kendi araçlarını kullanmayı tercih edince fiyatlardaki yükseliş arttı. Ancak fiyatlardaki yükselişin bu şekilde devam etmeyeceğini söyleyen İzmir'in tanınmış otomotiv şirketlerinden, Balçova'daki Cenk Otomotiv'in sahibi Cenk Karakafalar, sektördeki gelişmeleri Yeni Asır'a değerlendirdi.

YÜZDE 30 ARTIŞ OLDU

15 Kasım'dan itibaren yıl sonuna doğru sıfır araç arzının yükselişinin ardından yeni araçların bayilere gelmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarının düşüşe geçeceğini söyledi. İkinci el piyasasının hareketleneceğini ifade eden Cenk Karakafalar, "İkinci el fiyatlarda çok yüksek bir düşüş yaşanmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı. GENÇ iş insanı Cenk Karakafalar Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olumsuzluklar yaşandığını, buna rağmen ikinci el otomobil piyasasında yükselişin zirve yaptığını ve keskin düşüşlerin an meselesi olduğunu dile getirdi. İkinci el araç satışlarının Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30'dan fazla arttığına işaret eden Karakafalar, ikinci el satış sayısının 4 milyona yakın olduğunu belirtti. Karakafalar, yılın ilk 3 ayında yükselişte olan ikinci el araç satışlarının, salgın kaynaklı sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle nisan ve mayısta gerilediğini dile getirdi.

SIFIR ARAÇ OLMAYINCA

SATIŞ rakamlarını paylaşan Karakafalar, "Nisan 2019'da 468 bin 217 adet gerçekleşen ikinci el araç satışı, bu yılın aynı ayında yüzde 50.46 düşüşle 231 bin 977 olarak kaydedildi. Mayıs'ta da geçen yıla göre yüzde 26.36 düşüş yaşandı ancak Haziran itibariyle kamu bankalarının kredi destek paketleriyle hem sıfır araç satışlarında hem de ikinci el piyasasında hareketlilik yaşandı. Haziran 2019'da 399 bin 916 adet olan satışlar, yüzde 93 artışla 773 bin 260 oldu. Ancak sıfır araç olmadığı için bir kaç aydır 2. el piyasası büyük tırmanışa geçti" dedi.



ARZ-TALEP DENGELENECEK

YIL sonuna doğru yeni araçların bayilere gelişiyle sıfır araç arzındaki yükselişle arztalep dengesi sağlanacağını belirten Karakafalar, "Sıfır araç satışlarının artmasıyla ikinci el araç sektörü de hareketlenecek. Fiyatlarda da büyük düşüş yaşanacak. İkinci el otomobil sektörü yıl boyunca talep gördü. İkinci el sektörü olarak bu yılı 8 milyonun üzerinde bir satışla kapatmayı bekliyoruz. İkinci el araca talep sürecektir. Ama ikinci elde bazı araçlar sıfır araçlardan pahalı, umarız bu denge yeni araçların çıkması ile düzene girecek" dedi.

Tolga TEKİN