Kadınlar günde 100 kilo pamuk topluyor

MANİSA'NIN önemli tarım ürünü pamuğun hasadı başladı. Birçok yerde pamuk hasadı makine ile yapılırken, bazı tarlalarda ise elle toplanıyor. Şehzadeler'e bağlı Karaağaçlı mahallesinde pamuk tarlalarında kadınlar elleriyle pamuk toplayarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Kadınlar, sabah saat 7'den akşam 6'ya kadar pamuk topluyor. Yevmiye usulü çalışan kadınlar, günlük 60-100 kilo arası pamuk toplarken, kilo başına 1.10 lira kazanıyor.