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Haberler Ekonomi Manisa OSB, yenilikçi dönüşümde pilot bölge

, yenilikçi dönüşümde pilot bölge

Manisa OSB, yenilikçi dönüşümde pilot bölge
Giriş Tarihi: 8.10.2020

SANAYİ ve Tek-noloji Bakanlığı ile Birleşmiş Mil-letler Kalkınma Programı tara-fından yürütü-len 'OSB'lerde Teknoloji Geliş-tirme Projesi' kapsamında hazır-lanan "Türkiye'de Organize Sana-yi Bölgelerinin Dönüşümü-Mani-sa OSB Yenilik Merkezi Tasarı-mı ve Kurulma-sı" başlıklı rapor yayımlandı. RAPOR, pilot olarak seçilen Manisa OSB'de "Yenilik Merkezi" kurulması için strateji ve yol haritası sunu-yor. Manisa OSB'de kurulacak merkezle bir taraftan firmaların Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve dijitalleşme kapasitesi yüksel-tilirken, diğer taraftan OSB'le-rin firmalara yönelik hizmet ve destekleri artırılarak bu kurum-ların yenilikçi OSB'lere dönü-şümü hedefleniyor.

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