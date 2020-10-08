Sanayi ihracatı Eylül’de zirveye çıktı

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya çapında 'uluslararası ticaret' kayda değer bir zarar görürken, ihracat açısından Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerini bünyesinde barındıran sanayi sektörü de bundan etkilendi.

NORMALLEŞME ADIMI

Ancak normalleşme yolunda yapılan hamleler ve ekonomi yönetiminin iş dünyasını destekleyici adımları sayesinde Eylül ayında sanayi sektöründe çarkların yeniden dönmeye başladığı görüldü. Bu gelişmelerle sanayi sektörünün ihracatı, Eylül'de hem aylık hem de yıllık bazda tırmanışa geçti.



YÜZDE 30.5 YÜKSELDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin sanayi ihracatı, Eylül'de geçen aya kıyasla yüzde 30.5 arttı. Söz konusu artış oranı geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6 düzeyinde gerçekleşti.

Sektör Eylül'de 12 mil-yar 277 milyon 958 bin dolar-lık ihracat gerçekleştirirken, Ocak-Eylül dönemi dış satım hacmi 88 milyar 921 milyon 495 bin dolar oldu.



OTOMOTİV BAŞI ÇEKTİ

Sanayi sektörünü oluşturan 16 alt sektörün tamamında ihracat Eylül'de bir önceki aya göre arttı. En fazla ihracat artışı ise otomotiv sektöründe yaşandı. Otomotiv endüstrisi Eylül'de 2 milyar 605 milyon dolarlık ihracat ile sanayi sektörünün dış satımının 5'te 1'ini sırtladı. Onu 1 milyar 797.6 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 633.2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 101.7 milyon dolarla çelik ve 1 milyar 63.8 milyon dolarla da elektrik elektronik takip etti. Böylece sanayinin 5 alt sektöründe ihracat 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti.



TÜRKİYE'DEN KOMSULARINA 10.8 MİLYAR DOLARLIK SATIS

TÜRKİYE, bu yılın Ocak-Eylül döneminde komşuları İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a 10.8 milyar dolarlık ihracat yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye'nin bu yılın 9 ayında yaptığı dış satımın tutarı 118 milyar 355 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



TÜRKİYE, Ocak-Eylül döneminde komşuları İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a 10 milyar 802 milyon dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 12 milyar 441 milyon dolar seviyesindeydi. 9 aylık dönemde en fazla ihracat 5 milyar 15 milyon 967 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 738 milyon 643 bin dolarla Bulgaristan, 1 milyar 241 milyon 788 bin dolarla Yunanistan takip etti.