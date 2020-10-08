Yıl sonunda 1.4 milyon konut satışı bekleniyor

AKKUŞ Group Başkanı Abdülkadir Akkuş, Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 25 bin adet konut satıldığını belirterek, "Yıl sonunda ise pandemi ve tüm olumsuz gelişmelere rağmen 1.4 milyon konut satışı bekliyoruz" diye konuştu.

PANDEMİ ETKİLEMİŞTİ

Yıla iyi başlayan konut satışlarının pandemi nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında gerilediğini söyleyen Akkuş, Haziran'da başlatılan düşük kredili konut kredisi desteğinin, kampanyaların ve normalleşme adımlarının sektöre tekrar hareketlilik getirdiğini belirtti. Akkuş, sadece 3 aylık Haziran- Ağustos döneminde ülke genelinde 590 bin adet konut satıldığını anlattı. Yılın 8 ayında 2019'un aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 42.6'lık artış yaşandığını ve 1 milyon 25 bin adede ulaşıldığını vurgulayan Akkuş, bu dönemde ipotekli konut satışının yüzde 263.7 yükselerek 473 bin 144'e yükseldiğini bildirdi. Akkuş, ipotekli konut satışlarındaki rekor artışın düşük kredili destek kampanyasının en büyük göstergesi olduğunu kaydederek, "Müteahhitler ellerindeki stokların çoğunu tüketti. Şimdi 2021 projeleri raflardan inmeye başladı" dedi.

FİYATLAR CEZBEDİYOR

Projelerde fiyat artışının satış rakamlarına yansıtılmadığını dile getiren Akkuş, bunun da alıcıyı cezbettiğini, ancak yeni projelerde bu fiyatların görülmeyebileceğini vurguladı.