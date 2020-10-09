Atalık tohumlardan düşük glütenli makarna üretiyor

BALIKESİR'İN Manyas ilçesinde Serap Karakaş, evinin bahçesindeki imalathanesinde özel gereksinimli çocuklar için atalık tohumlardan düşük glütenli makarna çeşitleri üretiyor. KOSGEB desteğiyle 2015 yılında kırsal Kulak mahallesinde kurduğu imalathanesinde üretime başlayan 56 yaşındaki Karakaş, yıllar geçtikçe makarna çeşitlerini artırdı. Su yosunu katkılı, kuru fasulyeli, kırmızı mercimekli, ısırgan otlu ve ebegümeci otlu makarnalar yapan Karakaş, down sendromlu, otizm teşhisi konulmuş, epilepsi atakları fazla olan çocuklar için de makarnalar üretmeye başladı.